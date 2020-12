Jubileum voor Rob Schoofs tegen Waasland-Beveren: "Feestje na de bekerfinale was legendarisch"

Rob Schoofs speelt tegen Waasland-Beveren zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Malinwa. In GVA blikt de aanvoerder terug op zijn geel-rode carrière tot dusver.

"De gewonnen bekerfinale in 2019 is uiteraard het hoogtepunt. Die euforie bij het laatste fluitsignaal valt niet te beschrijven. Het allermooiste moment uit mijn carrière. Ook het feest erna was legendarisch", vertelt Schoofs. "Het onthaal op het stadhuis, met al die fans, was uniek. Daarna is het feest losgebarsten in het restaurant in het stadion. Met Joachim Van Damme ben ik laat op de avond nog in een voedselgevecht verzeild geraakt in de keuken. Jo heeft een hele pot spaghettisaus over mij gekapt."

Ook op persoonlijk vlak gaat het voor Schoofs erg goed bij Malinwa, nadat hij zich bij AA Gent niet kon doorzetten. "Die goal van vorig seizoen op Kortrijk (knappe actie en dito afwerking buitenkant links, nvdr.), dat moet de mooiste zijn. 'Messiaans' stond toen in de krant. Dat zijn goals die blijven plakken. Jammer dat die goal niet was geselecteerd als kanshebben voor 'Doelpunt van het Jaar'", besluit Schoofs.