Louis van Gaal laat van zich horen en spreekt zich uit over Messi en Koeman: "Het is Messi die Koeman in de problemen brengt"

In Ziggo Sport heeft Louis van Gaal opnieuw van zich laten horen. De ex-trainer van FC Barcelona spreekt zich uit over de moeizame periode die Barcelona doormaakt en verduidelijkt zijn mening over Messi en Koeman.

Van 1997 tot 2000 en in seizoen 2002-2003 was Louis van Gaal de trainer van FC Barcelona. In maart vorig jaar liet de 69-jarige van Gaal weten definitief te stoppen als trainer.

Bij Ziggo Sport praatte van Gaal over de tegenvallende start van Koeman bij FC Barcelona. Toch blijft van Gaal geloven in een goed verloop voor Koeman. Zoals we 'King Louis' kennen, maakte hij natuurlijk de vergelijking met zichzelf: "De situatie is voor Koeman veel houdbaarder dan die van mij dat was, omdat ik geen ex-speler was van Barcelona. En Ronald Koeman is niet zomaar een ex-speler, hij heeft ze met een vrije trap de Champions League geschonken."

Barcelona kon zich verzekeren van overwintering in de Champions League. Louis van Gaal zag dit als een zéér belangrijk factor: "Afhankelijk van welke president er gekozen wordt, kan het aan een zijden draad gaan hangen. Maar ik denk dat de resultaten in de Champions League tot nu toe genoeg zijn."

Over Messi kwam van Gaal een pak strenger uit de hoek: "Ik denk dat Messi het Koeman juist veel moeilijker maakt. Ik zie vanaf de buitenkant dat spelers anders op hem reageren en dat ze veelal met tien mensen spelen. Het team is altijd belangrijker dan een individuele speler. Als het zo voortsuddert, is er maar één oplossing."