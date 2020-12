Thomas Henry maakt opnieuw indruk met hattrick, maar blijft met voetjes op de grond: "Moet vooral hén danken"

Je hebt indruk maken en je hebt indruk maken. De spitsen van OH Leuven deden het ook in het Kortrijkse Guldensporenstadion opnieuw prima. Thomas Henry zorgde zelfs voor een ongeziene hattrick.

"Het klopt: onze eerste helft was niet meteen super", had Thomas Henry ook nog oog voor werkpuntjes bij de Leuvenaars.

Profiteren van de ruimte

"Het eerste doelpunt heeft ons deugd gedaan. Daarna konden we profiteren van de ruimte die vrijkwam. Met spelers als Kamal & co kunnen we teams dan echt pijn doen."

"De drie punten zijn het allerbelangrijkste in een wedstrijd als deze. Onze doelpunten waren met dank aan de hele ploeg. Zij zorgen voor de aanvoer. Ik wil de goede vorm doortrekken, dinsdag volgt er opnieuw een belangrijke wedstrijd."