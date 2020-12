Ex-ref heeft duidelijke mening over VAR: "Pas tussenkomst als de ref duidelijk in de fout is gegaan"

Het heeft dit seizoen weeral gestormd over de VAR. Vrijdag nog vond John van den Brom dat de videoref een paar fases wel eens had mogen beter bekijken. Ex-ref Frederik Geldhof vindt dat er enkel gekeken moet worden als de hoofdscheidsrechter duidelijk in de fout ging.

De VAR... Tot het helemaal op punt staat gaat er nog redelijk wat kritike komen. "Ik ben helemaal pro VAR. Alleen: het buikgevoel is weg, het menselijke aspect is verdwenen. Elke fase wordt herbekeken, terwijl ik vind dat er pas een tussenkomst moet zijn als de scheidsrechter vollédig in de fout is gegaan", zegt Geldhof in Krant van West-Vlaanderen. Geldhof vindt dat er te veel teruggegrepen wordt naar de VAR. "Neem nu die penalty na hands in Oostende tegen Gent. De ref heeft de fase gezien en maakt een negatieve beweging: geen penalty. Maar dan wordt hij toch naar de zijlijn gevraagd.”