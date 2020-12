Hein met de nodige humor: "Als het zo makkelijk was, kan iedereen coach worden" en "Neen, mijn broek zakte niet af"

De terugkeer van Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena leverde een eerste driepunter op: "Een Hein-effect? Als het zo makkelijk was, dan kan iedereen coach worden."

Maar: er is beterschap bij Gent te zien. "We hadden dubbel zoveel kansen, misschien ook de beste kansen, dubbel zoveel schoten op doel en dubbel zoveel goals", aldus Vanhaezebrouck.

"Dan mag je spreken van een verdiende overwinning, dat denk ik wel. Dit is een mooie zege, maar de weg is nog lang en we moeten het stap per stap bekijken."

Snel tegendoelpunt

"Maar er was al veel meer communicatie en er waren nog goede punten. Dat is een opsteker", is de coach van Gent duidelijk.

"Of mijn broek afzakte bij dat snelle tegendoelpunt? Neen, dat was pure pech en bij een ploeg waar het slecht draaide, gebeuren zo'n dingen. En liever in de tweede minuut dan de 89e, dan heb je meer tijd om het recht te zetten. Er was veerkracht."