Jérémy Doku en Stade Rennes weten na een droogte van acht wedstrijden weer wat winnen is

In oktober vertrok Jérémy Doku voor een bedrag van 27 miljoen euro naar Stade Rennes. Toch verliep het avontuur van de Rode Duivel minder vlot dan eerst gedacht. Zondag kon het voor het eerst in acht wedstrijden weer proeven van een overwinning.

Jérémy Doku stapte deze zomer over naar de Ligue 1, maar daar wist hij zijn stempel nog niet volledig te drukken. Stade Rennes plaatste zich vorig jaargang na een goed seizoen voor de Champions League, dit seizoen loopt het echter minder vlot. Het staat pas achtste in de rangschikking.

Zondag ging het op bezoek bij Nice. Rennes kwam na een halfuur op voorsprong via een treffer van M'Baye Niang. De bezoekers wonnen ook met 0-1. Jérémy Doku weet dus voor het eerst in acht wedstrijden, inclusief Champions League, weer wat winnen is. Het goudhaantje van Anderlecht begon in de basis en werd pas een minuut voor het einde van de wedstrijd vervangen. De snelheidsduivel lijkt dus steeds meer een zekerheid in de opstelling van trainer Julien Stephan.