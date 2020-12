De schaduwpatron van Anderlecht: "Iedereen deed zijn werk, daaruit moeten we leren dat het zo moet"

Het raakte vrijdagavond wat ondergesneeuwd door de sterke prestatie van Albert Sambi Lokonga, maar het verdedigend koppel van Anderlecht verdiende eigenlijk evenveel lof. Vooral Matt Miazga, de Amerikaanse aanjager die paars-wit ontdekt heeft.

Er werd veel gesproken over een gebrek aan leiders, maar de 25-jarige centrale verdediger is 'een echte'. Roepend, bijsturend, vloekend... Samen met Delcroix vormt hij de laatste weken een betrouwbaar koppel. Maar tegen Genk staken beide heren er bovenuit. "Nee", zei Miazga, toen we hem dat voorlegden. "Het was het hele team dat goed verdedigde."

"Dat begon bij Nmecha over onze flanken tot Josh (Cullen). Iedereen deed deze keer zijn werk en we slikten geen 'onnozele' doelpunten. Daaruit moeten we besluiten dat we elke keer er zo voor moeten gaan."

Met Delcroix loopt het eigenlijk fantastisch. "Alles gaat inderdaad goed. We communiceren goed en we hebben ook een goeie relatie naast het veld. We weten dat we in een oorlog op elkaar kunnen rekenen."