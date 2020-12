Jeugdproduct van KV Oostende staat na 2 maanden blessureleed weer op het veld en gelooft in een stunt in het Lotto Park: " Op Anderlecht valt er zeker iets te rapen"

Vorig seizoen leek het nipt vermijden van de degradatie het dieptepunt binnen de club bereikt. Maar dit seizoen waait er een frisse wind over de kustploeg. Jeugdproduct Robbie D'Haese keerde zaterdag na lang blessureleed weer in de selectie, en spreekt over het vertrouwen binnenin de ploeg.

Onder leiding van Alexander Blessin onderging KV Oostende een volledige metamorfose. De kustploeg toont dit seizoen aanvallend voetbal met intensieve druk, maar daarnaast ook veel jong geweld. Het stalt zich na een overwinning tegen Cercle Brugge op een negende plaats in de rangschikking. KV Oostende pakte nu al evenveel punten als het hele vorige seizoen samen. Het ziet nu ook jeugdproduct Robbie D’Haese na twee maanden blessureleed weer terugkeren in de selectie.

Eind september lag D’Haese met een spierblessure in de lappenmand. Zaterdag maakte hij zijn wederoptreden en verving hij de moegestreden Fashion Sakala. De flankaanvaller kwam zelfs meteen dicht bij een doelpunt: "We waren niet efficient genoeg. Op het einde kwamen we zelfs nog goed weg met de gemiste kans van Cercle, maar onze overwinning is zeker niet gestolen.”, vertelt D’Haese in een interview aan zijn club.

Het doet zichtbaar deugd voor de Belgische jeugdinternational om na een lange periode weer op het veld te staan: “Ik heb er van genoten, het was ook al van september geleden. Toch is de club altijd in mij blijven geloven, mijn contractverlenging in december is daar het mooiste voorbeeld van. Eigenlijk voelde ik al in de zomervoorbereiding het vertrouwen van de coach.”

Robbie D’Haese hoopt weer in actie te komen op bezoek bij Anderlecht. Ondanks dat paars-wit de topper tegen Genk won, gelooft hij in een stunt: “We gaan met volle vertrouwen naar daar, op Anderlecht valt er zeker iets te rapen.”