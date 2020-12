🎥 Royal Antwerp gaat samenwerking aan met de Zelfmoordlijn en steekt voetballiefhebbers een hart onder de riem in deze moeilijke periode

Zondag ontvangt Royal Antwerp landskampioen Club Brugge. The Great Old heeft nog een duidelijke boodschap voor de voetballiefhebbers. Op tribune 4 verscheen een spandoek met het slogan en de nummer van de Zelfmoordlijn. Mooi initiatief in tijden waar steeds meer mensen het moeilijk krijgen.

Nog altijd geen supporters op Den Bosuil ,dus werd Tribune 4 dan maar omgetoverd tot een mooie campagne voor de voetbalsupporters. Antwerp koos voor een samenwerking met de Zelfmoordlijn. Het plaatste dan ook een enorme spandoek met daarop de slogan en het telefoonnummer van de organisatie. Een mooi initiatief. De coronapandemie blijft aanslepen en bijzonder veel mensen krijgen het ook zwaar. Via deze weg hoopt de club de supporters een oplossing aan te bieden. Als Stamnummer 1 wil RAFC het voortouw nemen en aandacht vragen voor een onderwerp dat binnen het voetballandschap vaak gemeden wordt: mentaal welzijn.



Net daarom steken we de organisatie @zelfmoordlijn een handje toe met een bewustmakingscampagne.



➡️ https://t.co/OaJrEScQsT pic.twitter.com/iC27Kntcko — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 13, 2020