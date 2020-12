Hein, Anderlecht en Club vs Mechelen, Genk en vervroegde kerstcadeautjes

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

In Hein we trust

AA Gent leeft opnieuw. Enfin, de voorbije keren dat we daarover schreven was het een week later wel telkens opnieuw om zeep, dus we blijven enigszins voorzichtig.

Maar het is duidelijk: de manier waarop de spelers over Hein Vanhaezebrouck spreken is heel anders dan hoe het onder Bölöni en De Decker was. Ze geloven opnieuw in zichzelf en dat zegt/doet al veel.

Referentiematch Anderlecht?

RSC Anderlecht won van KRC Genk met het kleinste verschil. Vincent Kompany wilde (nog) niet weten van een referentiematch.

Maar toch: het is iets waar ook paars-wit kan op verder bouwen de komende weken. Er volgt nog een druk programma de komende weken.

Volwassen Club

"We staan terug waar we horen. Bovenaan", aldus de reactie na de wedstrijd bij Club Brugge na de zege bij Antwerp.

Blauw-zwart speelde een volwassen partij en prijkt zo opnieuw helemaal bovenaan het klassement. Kwaliteit drijft altijd boven?

FLOP

Waar was Genk?

KRC Genk had zeven wedstrijden op rij gewonnen en mocht in die constellatie naar RSC Anderlecht. Een wedstrijd om naar uit te kijken.

Maar de troepen van John van den Brom gaven niet thuis. Amper één bal tussen de palen op 90 minuten? Dat is veel te weinig en een leider onwaardig. Leider af dus.

Kerst valt vroeg

Zowel Standard als Antwerp deelden drie dagen na hun Europese wedstrijd toch wel wat cadeautjes uit. Tegen ploegen als Gent en Club Brugge betaal je zo'n dingen cash.

Ook Cercle Brugge is helemaal het noorden kwijt en illustreerde dat nog een keertje tegen KV Oostende. Hoe loopt het daar af?

Een ezel stoot zich geen twee keer ...

Maar KV Mechelen blijkbaar wel drie keer aan dezelfde steen. Op voorsprong komen, in eigen huis. En dan een rode kaart slikken.

Om het vervolgens allemaal weg te geven. Nu ook tegen een rechtstreekse concurrent onderin, Waasland-Beveren. Stilaan paniek in de tent bij Malinwa? Het is onbegrijpelijk met het voetbal dat ze (soms) op de mat brengen.