Ivan Leko reageert opgetogen na Europa League-loting, wat denkt u?

Antwerp werd in de Europa League gelinkt aan het Schotse Rangers. En dat werd op gejuich onthaald op de Bosuil.

Opgeluchte gezichten, want het had veel erger gekund dan de Schotse topclub. Ivan Leko had vooraf de Rangers als een van de meest haalbare kaarten gekappiteld.

Competitief zijn

"We zijn tevreden met zo'n Europese traditieclub", aldus Ivan Leko in een eerste reactie tegenover VTM na de loting.

"Het is leuk tegen zo'n ploeg, maar we hopen competitief te zijn tegen zo'n ploeg. De favoriet wint niet altijd en we gaan proberen hen te kloppen."