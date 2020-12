Portret Dynamo Kiev: vaste klant op Belgische velden en ervaren rot als (omstreden) trainer

Club Brugge zag tijdens de loting voor de 1/16 finale van de Europa League een oude bekende uit de potten komen. Tegenstander Dynamo Kiev heeft na vorig seizoen nog een eitje te pellen met Club, al waren de Oekraïners eerder dit seizoen ook al succesvol op Belgische bodem.

Dynamo Kiev plaatste zich net zoals Club Brugge voor de Europa League door als derde te eindigen in hun Champions League-poule. Dat deden ze wel met 'slechts' vier punten, de helft van Club Brugge. Tegen Barcelona (2-1 en 0-4) en Juventus (3-0 en 0-2) werd 0 op 12 behaald. Tegen Ferencvaros (1 punt), de rechtstreekse tegenstander voor plaats 3, werd met 2-2 gelijkgespeeld en op de slotspeeldag met 1-0 gewonnen.

Vaste klant tegen Belgische teams

In het voorbije decennium werkte Dynamo maar liefst vier dubbele confrontaties af tegen Belgische clubs. In 2010 werd er tweemaal van KAA Gent gewonnen (1-3 en 3-0) en dat deden ze dit jaar in de play-offs voor de Champions League nog eens over (3-0 en 1-2). In 2013 in dezelfde EL-poule met Genk werd het 3-1 en 0-1 voor de Limburgers, die ook groepswinnaar werden.

En natuurlijk was er ook de dubbele confrontatie met Club Brugge in de zomer van 2019. Dynamo Kiev was toen de voorlaatste horde voor blauw-zwart om zich via het niet-kampioenenpad voor de Champions League te kwalificeren. Club dwong in een dolle slotfase een goeie uitgangspositie af in Kiev (3-3) en maakte het thuis af met 1-0.

In eigen land

De voorbije vier seizoenen moest Dynamo steeds Shakhtar Donetsk boven zich dulden in de eindstand van de Oekraïense Premier League. Het huidige seizoen is 13 speeldagen ver en Dynamo telt vier punten meer dan Shakhtar (dat een match minder heeft).

Viktor Tsygankov draagt de aanvoerdersband en de 23-jarige winger is ook de gevaarlijkste man. Hij is de topschutter in Oekraïne met acht goals. In het begin van het seizoen was hij niet altijd zeker van een basisplaats of werd hij vroeg naar de kant gehaald. Tegen KAA Gent speelde hij in de heen- en terugmatch telkens 30 minuten zonder te scoren.

Wie wel scoorde tegen de Buffalo's is Vladyslav Supriaha. De 20-jarige spits was eind september nog de meest productieve spits van 2020 (minste minuten nodig voor een goal), maar gek genoeg zweeg zijn kanon na de 1-2 zege in de Ghelamco Arena.

(Omstreden) Lucescu

In de dug-out staat iemand met tonnen ervaring. Met zijn gezegende leeftijd van 75 jaar is Mircea Lucescu sinds dit seizoen de oudste coach in de Champions League. Zijn aanstelling in juni van dit jaar lag bijzonder gevoelig in Kiev omdat hij langer dan een decennium aan het roer stond bij Shakhtar. Sindsdien is Shakhtar ook succesvoller dan Dynamo (in de recente geschiedenis).