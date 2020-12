"Dit mag men niet gewoon laten passeren": Ben Weyts haalt fors uit naar lockdownfeestjes en ook Westerlo reageert

Op korte tijd zijn er twee lockdownfeestjes aan het licht gekomen waar profvoetballers bij betrokken waren. Vlaams Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) haalde flink uit naar de betrokken spelers.

Zo waren Oostende-doelman Fabrice Ondoa en Westerlo-speler Tuur Dierckx betrokken in twee verschillende lockdownparty's. "Dat men de privileges misbruikt om de veiligheidsmaatregelen naast zich neer te leggen, dat vind ik een aanfluiting. Een schande", citeerde Het Laatste Nieuws Ben Weyts.

Voorbeeldfunctie

"De clubs moeten zwaar optreden. Ik zal de clubs verwittigen en vragen om serieus op te treden en ik zal opnieuw contact opnemen met de Pro League. Men mag dit niet gewoon laten passeren. Men heeft een voorbeeldfunctie, en er moet nu een voorbeeld gesteld worden."

Westerlo, de werkgever van Tuur Dierckx, reageerde via de eigen webstek. "We betreuren dan ook de feiten en vinden de gebeurtenissen onacceptabel", aldus Westerlo, dat geen verdere info wenste te geven over de identiteit van de betrokken spelers.

Delen uit het statement van Westerlo:

Wie de coronaregels overtreedt, wordt beboet. Dat is voor iedereen zo, ook voor voetballers. Door de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen, zowel in hun voorbeeldrol als ten opzichte van hun collega-voetballers, vinden we het echter opportuun om hier ook intern gevolg aan te geven.

We knopen in de eerste plaats het gesprek aan met de betrokken spelers. We gaan na waar het is misgelopen. We blijven de regels herhalen en doen er alles aan om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen.

Daarnaast zal er een gepaste sanctie worden voorzien. De betrokken spelers mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken.

De zaak wordt vanaf nu verder intern afgehandeld en we trachten ons verder te concentreren op het sportieve gedeelte met de laatste wedstrijd van 2020 in Union voor de boeg.​