Club Brugge deelt verschrikkelijk nieuws over Emmanuel Dennis mee

Emmanuel Dennis kreeg eind november bijzonder slecht nieuws te verwerken. Zijn oudere broer stierf tijdens een zeilrace.

Club Brugge deelde het verschrikkelijke mee via de eigen webstek: "Emmanuel Dennis werd in diepe rouw gedompeld. Op 28 november kwam zijn oudere broer – de prille veertiger Popti Emannuel Dennis – om tijdens een zeilrace in het Nigeriaanse Lagos. Zijn boot kapseisde door een alsnog ongekende reden."

De uitvaart vindt deze week plaats, deelde blauw-zwart nog mee. Dennis vertrok zondag na de wedstrijd tegen Antwerp naar zijn vaderland Nigeria voor de begrafenis en donderdag keert hij terug. Hij komt dus niet in actie tegen KV Mechelen (do 17/12 20u45).