Gevaar voor Leuvense onderschatting tegen Moeskroen? "Kon ook al tegen Kortrijk" en "Heel veel honger"

Oud-Heverlee Leuven is goed bezig de laatste weken, maar ze willen zich ook de komende weken blijven roeren in de Jupiler Pro League.

"We hebben de voorbije weken gehamerd op de nul achterin en dat is nu voor de tweede keer op rij gelukt", aldus David Hubert na de zege bij KV Kortrijk (0-3).

"De matchen volgen elkaar snel op, dus het is goed dat we dan zo diep kunnen gaan. Onze aanvallers staan in de schijnwerpers, maar de hele ploeg verdient eigenlijk een pluim. Tot de invallers toe: als je ziet hoe iemand als Daan Vekemans op elke positie waar hij invalt zijn hele leven geeft, ..."

Honger

"De groep toont op alle vlakken wat ze in hun mars hebben. Of er geen schrik is voor decompressie of dat het in Moeskroen ook wel zal lukken? Dat kon tegen Kortrijk ook al na een 6 op 6 het geval geweest zijn."

"We hebben getoond dat we de goede mindset en ambities hebben. Er is genoeg honger, we willen de nul houden, willen scoren, willen assists geven en elke dag het maximale geven dat we in ons hebben", besloot Hubert.