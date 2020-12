Heeft Ivan Leko opnieuw een keepersprobleem? Coach bijt van zich af: "Eerlijk zijn mag toch?" en "Toen wel kampioen"

Ivan Leko posteerde tegen Club Brugge opnieuw doelman Alireza Beiranvand tussen de lijnen. En die ging in de fout bij de Brugse doelpunten. De coach was toen erg streng en dat zorgt voor twijfels bij de criticasters.

Bij Club Brugge probeerde hij enkele jaren terug liefst vijf(!) doelmannen op een seizoen, nu lijkt Leko opnieuw een doelmannenprobleem voor zichzelf te hebben veroorzaakt.

Niet afgemaakt

"Ik mag toch eerlijk zijn?", beet Leko nu van zich af in Het Laatste Nieuws. "Ik kan toch niet zeggen dat hij fantastisch was? Dat kon ik ook niet zeggen over Gélin. Maar ik heb hem niet afgemaakt."

Rest de vraag: kan Leko keepers managen? Criticasters denken na het debacle bij Club Brugge van niet: "Maar toen speelden we wel kampioen", haalde hij nog aan.