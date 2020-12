Waasland-Beveren heeft nog zin in meer moois tegen Gent, Genk en Antwerp: "Misschien zit er nog driepunter in"

Na die 13 op 15 kan de heldenstatus van de spelers van Waasland-Beveren in hun regio nog moeilijk kapot. Nu ze zo goed op dreef zijn, waarom niet verder doen? Er kondigen zich wel pittige affiches aan met verplaatsingen naar Gent en Genk en tussendoor een thuiswedstrijd tegen Antwerp.

Waar ligt het eigenlijk aan dat de ploeg die enkele weken geleden nog rode lantaarn was nu quasi aansluiting heeft met de middenmoot? "We hebben voor een vast systeem gekozen waarin iedereen zich redelijk goed thuisvoelt. Het grootste punt is dat we mentaliteit tonen en enorm veel vertrouwen hebben in een goede afloop", zegt Daan Heymans.

Serge Leuko treedt hem daarin bij. "We geloven in onszelf, we laten de armen niet hangen. We zijn op de goede weg. We zetten ons collectief blok neer en zijn solide tot het einde van de match. We gaan niet elke keer drie keer scoren, maar ook bij 0-0 kun je dan op het einde nog het verschil maken."

In aanloop naar de trip naar Mechelen hoopten ze bij Waasland-Beveren op een zege en een draw in de wedstrijden die zouden volgen. Wat is er nog meer mogelijk na die triomf Achter de Kazerne? "Het is moeilijk te zeggen wat er nog in zit de komende matchen", speculeert Heymans. Vooraf hadden veel mensen gezegd dat we 4 op 12 wilden halen. Dan hebben we nog één punt nodig, misschien zit er zelfs nog een driepunter in."

Leuko, voorbije zondag goed voor een assist, kijkt echt wel uit naar de ontmoetingen met die topclubs. "Er komen nog interessante matchen aan. We gaan in mooie stadions spelen en daar gaan we van genieten", aldus de Kameroener. Zonder vrees kan Waasland-Beveren naar die duels toeleven. De huidige opmars is toch een teken dat de ploeg wel wat in zijn mars heeft, ook al werd deze kwalitatief niet hoog ingeschat.

"Na de eerste wedstrijd tegen Kortrijk had ik ook gezegd dat we kwaliteiten hebben, maar daarna bleven de resultaten uit en dan is het moeilijk om mij te geloven. We kunnen ook het spel maken, misschien niet voor negentig minuten, maar wel voor een bepaalde periode", is Heymans zeker.

Wellicht zal dat in de komende matchen niet al te vaak moeten. Trainer Nicky Hayen gaat alvast niet na elke speeldag rap checken of zijn team nog wel veertiende staat. "We kijken niet naar het klassement. Het zou te zot voor woorden dat je na elke winst of verlies naar die rangschikking gaat kijken. Er gaat nog zoveel haasje-over gesprongen worden onderaan. We bekijken het van week tot week."