Mannaert legt uit waarom Club Brugge na veel vijven en zessen niét vol voor Gaich ging: "Die drie zaken hebben ons doen beslissen om hem niet te nemen"

Club Brugge werd het voorbije jaar met de regelmaat van de klok in verband gebracht met Adolfo Gaich. Uiteindelijk trok Vincent Mannaert de stekker uit het dossier. De manager van blauw-zwart legt uit wat zijn beweegredenen waren.

Club Brugge deed afgelopen zomer vier pogingen om vier verschillende aanvallers naar Jan Breydel te halen. Dat kan je HIER nog eens nalezen. In januari leek één van hen al op komst. Maar Adolfo Gaich speelt ondertussen voor CSKA Moskou in plaats van voor Club Brugge.

“We zagen uiteindelijk af van de transfer”, legt Vincent Mannaert uit in LN24. “Daar zijn twee redenen voor. Vooreerst hadden we twijfels bij de directe meerwaarde van Gaich. Een jonge Zuid-Amerikaan moet zich aanpassen en integreren. Dat is geen garantie.”

“Daarnaast dwong hij met Jong Argentinië een ticket voor de Olympische Spelen af. Dat wil zeggen dat hij een groot stuk van het seizoen zou missen. Die twee zaken én het gevraagde bedrag van vijftien miljoen euro hebben ons doen beslissen om hem niet te nemen.”