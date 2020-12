Brys baalt na verloren punten in Moeskroen: "Vooral dat valt me zwaar"

Marc Brys en OH Leuven waren vanavond op weg naar een twaalf op twaalf, maar de fusieclub gooide een 0-2-voorsprong te grabbel op het veld van Royal Excel Mouscron.

OH Leuven laat op die manier de kans liggen om zich nog een beetje meer in de top vier van het klassement te nestelen. Marc Brys is tevreden met het gereden parcours, maar blij kon de coach niet zijn.

"Natuurlijk moet ik heel tevreden zijn met een tien op twaalf", aldus Brys. "Maar dit mochten we nooit weggegeven hebben. Het is normaal dat Moeskroen kwam opzetten. Maar de gemiste kansen op de tegenaanval vallen me zwaar."