Meervoudig topschutter op terugweg naar JPL? Drie clubs tonen interesse, maar er lijkt maar één optie

Is een voormalig topschutter van de Jupiler Pro League op de terugweg naar België? Het zou zomaar kunnen. Er zijn alvast meerdere geïnteresseerden.

Zulte Waregem, KV Mechelen én Waasland-Beveren staan alledrie nog in de gevarenzone in de Jupiler Pro League. Alledrie hebben ze nu interesse in Hamdi Harbaoui, weet Het Laatste Nieuws.

Vrije speler

Zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi loopt op 1 januari af, dus is de Tunesische goalgetter (35) dan een vrije speler.

Harbaoui staat zeker open voor een terugkeer naar België. In het verleden liet hij wel al duidelijk verstaan dat hij in België enkel nog voor Zulte Waregem wilde uitkomen. Essevee lijkt dus in polepositie te liggen.