Ook Pro League gaat vijf wissels mogelijk maken: nieuwe regel vanaf 1 januari in werking

Terwijl in de meeste Europese competities vijf vervangingen mogelijk zijn hield men in de Belgische profcompetities vast aan drie wissels. Ook de Pro League schakelt binnenkort over naar vijf wissels.

Vanaf 1 januari 2021 zal er een nieuwe regel in werking treden in de Belgische profcompetities. Het maximum aantal toegelaten vervangingen wordt verhoogd van drie wissels naar vijf wissels. "In drie wisselmomenten zullen clubs tot maximum vijf spelers kunnen wisselen", communiceerde de Pro League dinsdagmiddag. Het communiqué: Als de Hoge Raad van de KBVB deze beslissing bekrachtigt, zal de regel vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn voor de wedstrijden van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Croky Cup. Met de invoering van de mogelijkheid om tot 5 wissels door te voeren, komt de Pro League tegemoet aan de vraag van de clubs om de belasting voor spelers te kunnen beperken in de komende maanden.