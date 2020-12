Opbod volop aan de gang tussen topclubs: 'Genk-sterkhouder vertrekt in januari voor méér dan tien miljoen euro'

Nog drie wedstrijden in 2020 en dan een transfer. Dat is wat er gaat gebeuren met een sterkhouder van KRC Genk, zoveel is nu al duidelijk.

Op het einde van de verlengde zomermercato was er een akkoord tussen Joakim Maehle en Olympique Marseille, maar Genk hield toen het been stijf. Ondanks een bod van om en bij de 13 miljoen euro wilden de Limburgers meer geld. Deze winter komt het sowieso tot een transfer. Opbod? De vraag is hoeveel geld Genk uiteindelijk zal vangen voor de rechtsachter. Naast Marseille is alvast ook Atalanta Bergamo op de proppen gekomen. Wordt het een opbod tussen beide geïnteresseerde clubs? Dat kan. Wat zeker is: Maehle vertrekt, weet Het Laatste Nieuws.