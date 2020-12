Opnieuw lockdownfeestje met meerdere profvoetballers uit Pro League stilgelegd: "Laatste woord is hier nog niet over gezegd"

Het bericht over KVO-doelman Ondoa is nog niet koud, of daar is al het volgende coronanieuws wat betreft voetballers.

Ook in het Antwerpse werd dit weekend een lockdownfeestje stilgelegd, met in totaal negen mannen en vijf vrouwen aanwezig. De feiten zouden zich volgens Het Nieuwsblad hebben afgespeeld in het appartement van Tuur Dierckx, speler van Westerlo met een verleden bij Antwerp, Club Brugge en Waasland-Beveren onder meer. Meerdere spelers De negen mannen zouden bijna allemaal profvoetballers zijn volgens de krant. Of Dierckx zelf aanwezig was, wordt niet gespecifieerd. Bij Westerlo klinkt het dat er twee spelers van hun club betrokken zijn: "We zullen dit intern behandelen. Ik vermoed dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is. Uiteraard vind ik dit bijzonder jammer."