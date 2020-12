Anderlecht mag hopen op twee miljoen euro: "Het is gewoon afwachten welke club het eerst zal doorduwen"

RSC Anderlecht ziet in januari een nieuwe speler verschijnen op Neerpede. Isaac Kiese Thelin komt terug van een uitleenbeurt bij Malmö FC. De aanvaller moet twee miljoen euro opbrengen.

Want laat ons duidelijk zijn: Isaac Kiese Thelin was met veertien doelpunten een belangrijk onderdeel van de Zweedse kampioenenploeg, maar bij RSC Anderlecht heeft de aanvaller geen toekomst meer. Malmö FF kan de gevraagde twee miljoen euro dan weer niet ophoesten.

“Ik keer terug naar Anderlecht”, bevestigt Thelin in de Zweedse kranten. “Dan zie ik wel wat er op mijn pad zal komen. Ik kan alleszins zeggen dat er veel interesse is. Het is gewoon afwachten welke club het eerst zal doorduwen.”