Transfernieuws en Transfergeruchten 15/12: Harbaoui - Mæhle - Tau - Xhaka - Ndayishimiye - De Ketelaere

Charles De Ketelaere is bij Club Brugge helemaal losgekomen in de aanval en dat heeft ook de buitenlandse scouts warm gemaakt uiteraard. ( Lees meer )

'Anderlecht wil zich in de winter versterken met deze middenvelder'

RSC Anderlecht won afgelopen vrijdag van KRC Genk en deed zo een prima zaak in de stand. De komende weken zal er mogelijk ook weer gekeken worden naar extra versterking. (Lees meer)

Domper? 'Anderlecht speelt aanvaller in januari mogelijk al kwijt'

RSC Anderlecht lijkt eindelijk een beetje gelanceerd in de Jupiler Pro League. En dus is het de vraag hoe dat na Nieuwjaar allemaal zal evolueren. Mogelijk met een speler minder ... (Lees meer)

Meervoudig topschutter op terugweg naar JPL? Drie clubs tonen interesse, maar er lijkt maar één optie

Is een voormalig topschutter van de Jupiler Pro League op de terugweg naar België? Het zou zomaar kunnen. Er zijn alvast meerdere geïnteresseerden. (Lees meer)

Opbod volop aan de gang tussen topclubs: 'Genk-sterkhouder vertrekt in januari voor méér dan tien miljoen euro'

Nog drie wedstrijden in 2020 en dan een transfer. Dat is wat er gaat gebeuren met een sterkhouder van KRC Genk, zoveel is nu al duidelijk. (Lees meer)

'Arsenal wil speler lozen'

Arsenal is volgens Engelse bronnen bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor Granit Xhaka, die dus mag verkassen bij The Gunners.