Gent dartelt tegen Waasland-Beveren, maar Vanhaezebrouck wil perfectie: "Dat was de grootste ontgoocheling"

AA Gent speelde een prima partij tegen Waasland-Beveren en zeker aanvallend kwam het er bijwijlen dartelend en dansen uit. Als vanouds, zou je bijna gaan zeggen. Maar Hein Vanhaezebrouck zag nog een ferm werkpunt.

"We wisten dat Waasland-Beveren scherp uit de kleedkamers zou komen en hadden daar ook voor verwittigd", aldus Hein Vanhaezebrouck na de 3-0 zege tegen de Wase Leeuwen.

Slordig

"En toch begonnen we na de rust slordig. Dat is de grootste ontgoocheling van deze wedstrijd: we waren niet klaar voor de tweede helft."

"Met wat geluk en op een goed moment komen we 2-0 voor, maar het had ook anders kunnen lopen. Het was doorheen de match al goed, maar ik ben niet te rap tevreden: ik wil perfectie."