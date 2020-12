Hans Vanaken komt tegen KV Mechelen voor een 130ste (!!) keer op rij in actie voor Club Brugge

Hans Vanaken zit sowieso al voor eeuwig in de harten van de Club Brugge-supporters, maar hij is ook goed op weg om er een levende legende te worden. Donderdagavond komt hij op het veld van KV Mechelen al voor een 130ste (!!) keer op rij in actie voor de landskampioen.

Hans Vanaken is bij Club Brugge al jaren straffe statistieken aan het neerzetten. Donderdag gaat de landskampioen op bezoek bij KV Mechelen, al de tweehonderste competitiewedstrijd voor Hans Vanaken in Brugse loondienst. Eind november vierde de Rode Duivel al een bijzonder jubileum. Hij kwam toen op Le Canonnier voor een 125ste keer op rij in actie voor blauw-zwart. Vanavond worden dat er dus 130. Voor de laatste keer dat de spelmaker niet op het veld stond bij de landskampioen moeten we terug naar 11 maart 2018. Toen kwam hij niet in actie op bezoek bij Sint-Truiden.