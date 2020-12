🎥 Paul Clement zag Cercle mooiste goal van het seizoen maken: "De mooiste in België én daarbuiten"

Cercle Brugge sloot zijn laatste vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League verliezend af. In de eerste match van die slechte reeks zag trainer Paul Clement wel de mooiste goal die hij dit seizoen al zag.

Paul Clement stond Eleven Sports te woord in een interview en de Engelsman sprak er over de mooiste goal die hij dit seizoen al had gezien. Toevallig een van 'zijn' Cercle Brugge.

"Het is de beste goal die ik dit seizoen heb gezien. Niet alleen op de Belgische velden, maar ook daarbuiten. De opbouw start achterin en dat streven we ook na. Voor mensen die schoonheid nastreven was dit een goeie goal", lichtte hij toe.

🗣️ | "Het doelpunt dat we maakten tegen RE Mouscron is het mooiste doelpunt dat ik dit seizoen heb gezien." - Trainer Paul Clement is onder de indruk van zijn spelers bij @cercleofficial. 💚 pic.twitter.com/YKWQkUAhju — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 17, 2020

En toegegeven, het is ook echt een pareltje!