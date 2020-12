Dit is (terecht) de beste speler van het jaar

U kon al lezen dat Kevin De Bruyne is verkozen in het elftal van het jaar van de FIFA. De FIFA hield er aan om de individuele prijzen uit te delen, terwijl France Football de Golden Ball niet liet doorgaan. Ook de beste speler ter wereld werd verkozen... En dat is geen verrassing.

Het werd Robert Lewandowski, die het haalde van de 'usual suspects' Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De Poolse spits van Bayern München liet dan ook monsterstatistieken optekenen in 2020. Hij won ook de Champions League. Ook de beste doelman werd verkozen en ook die eer ging naar Bayern München. Manuel Neuer haalde het voor Thibaut Courtois.





