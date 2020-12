Wouter Vrancken test dan toch positief op het coronavirus: geblesseerde Igor De Camargo neemt plaats op de bank om technische staf te vervolledigen

KV Mechelen blijft niet gespaard door het coronavirus. Wouter Vrancken leek in eerste instantie nog te ontsnappen aan een besmetting, maar valt dan toch uit. Aanvaller Igor De Camargo zal zelfs plaats moeten nemen op de bank om de technische staf te ondersteunen.

Het noodlot bij KV Mechelen sloeg dinsdag toe na een nieuwe testronde van de Pro League. In de technische staf bleven enkel trainer Wouter Vrancken, keeperstrainer Stef Pauwels en kinesist Dieter Devraere gespaard. Of dat dachten ze toch...

Wouter Vrancken voelde zich woensdag niet goed in zijn vel en liet bij de clubdokter van Mechelen een sneltest uitvoeren. De trainer testte volgens Het Laatste Nieuws dan toch positief op het coronavirus. Als gevolg zal hij dan ook niet op de bank zitten tegen leider Club Brugge en Oud-Heverlee Leuven. Zijn vervanger wordt head development van de jeugd Sven Swinnen, voig jaar nog actief als T3 bij KV Mechelen. Daarnaast nog een verrassende naam op de bank. De geblesseerde Igor De Camargo zal opgenomen worden in de technische staf. De 37-jarige aanvaller was momenteel ook bezig met een trainerscursus.

Opnieuw een mentale tik dus voor KV Mechelen dat het barslecht doet in de competitie. Afgelopen weekend werd het cruciaal duel tegen Waasland-Beveren nog met 2-3 verloren. Het staat nu pas 17e en telt maar 3 punten meer dan rode lantaarn Sint-Truiden.