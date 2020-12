Amerikaanse doelpuntenmaker wekt interesse van Club Brugge: hij past perfect in het plaatje van Club

De zoektocht voor een nieuwe topspits gaat verder voor Club Brugge. Een speler die zeker bij Club Brugge zou passen is Daryl Dike.

Club is nog steeds op zoek naar een nieuwe spits. In de zoektocht is Club Brugge uitgekomen bij de 20-jarige Amerikaan Daryl Dike. De jonge Amerikaan was dit seizoen al goed voor 8 goals in 17 wedstrijden. Naast Amerikaan is Dike ook Nigeriaan, een nationaliteit die ondertussen al zeer bekend is in Brugge en al vaak hoge ogen kon gooien.

Spelersprofiel

Daryl Dike komt uit voor Orlando City in de MLS. De 20-jarige aanvaller is 1m87 en lijkt dé speler te zijn die ze zoeken in Brugge. Lengte om een bal bij te houden en scorend vermogen.