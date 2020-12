Wellenreuther hard voor zichzelf en zijn ploegmaats: "We verdedigden zoals amateurs"

Helemaal uitgeteld lagen ze op het veld, die van Anderlecht. Niet dat ze een overwinning verdienden, maar zeker ook geen verlies. Maar in de slotfase ging het licht bij een paar mannen uit.

Timon Wellenreuther was eerlijk hard. "We verdedigden zoals amateurs. Ik ga ook wel in de fout, dus ik neem dit ook op mij. Maar we stonden daar met vier tegen één op de rechterkant en dan zo uitverdedigen. Dat is niet aanvaardbaar", aldus de doelman.

De Duitser had het dan niet enkel over Mustapha Bundu, die vrij onoordeelkundig de bal centraal inspeelde. "Nee, het is niet één fout, maar meerdere. Ze staan daar met vier of vijf. Die laatste verdedigende actie was dramatisch. En ja, we moeten ook meer kansen creëren."