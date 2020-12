Voor Trond Sollied is het een uitgemaakte zaak: "De beste ploeg, de beste kern. Dit geeft Club Brugge niet meer weg"

Zondag vechten Club Brugge en AA Gent de Slag om Vlaanderen uit. Trond Sollied, die beide clubs coachte, blikt in HLN vooruit naar deze topper. De Noor geeft aan dat hij nog niet op pensioen wil: "Ik ben nog niet versleten, he", klinkt het.

Wees maar gerust: Trond Sollied volgt het voetbal nog op de voet. "Het topniveau van Club Brugge is veel hoger dan dat van de andere clubs. Alleen verwachten mensen dit élke match, en dat kan niet. Ze staan op de positie waar ze willen staan. Zij hebben de beste ploeg en kern... Dit gaan ze niet meer weggeven. De andere clubs hebben ook allemaal ups en downs", aldus Sollied.

Verder haalt Sollied ook het spitsenprobleem van Club Brugge aan. "Ze hebben veel werkende spitsen, maar geen scorende. In januari iemand gaan halen? Dat is vaak een lucky shot, die mercato in januari. Maar met een goeie spits erbij weet je maar nooit hoe ver ze kunnen geraken in Europa. Met Lang hebben ze zich overigens erg versterkt. Technisch sterk, en hij vindt het natuurlijk om te winnen. Dat hoor je aan zijn uitspraken. Voor mij is hij een nummer tien."

Hans Vanaken speelt al jaren op een hoog niveau. Dat zijn plafond in België zou liggen, daar wil Sollied niets van weten. "Vanaken zou geen problemen hebben in de Premier League. Kijk naar Sander Berge: die doet het heel goed bij Sheffield United. En Vanaken is beter dan Berge. Hans moet de bal maar één keer raken, omdat hij alles op voorhand ziet", besluit de Noor.