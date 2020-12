Antwerp geeft selectie vrij voor partij tegen Waasland-Beveren: geen Hongla, geen Benson

Na een 0 op 9 zijn er geen excuses meer voor Antwerp: uit bij Waasland-Beveren moet het zaterdag weer een heel stuk beter voor de dag komen. Ook een stuk frisser, liefst. Is het in die optiek dat Ivan Leko twee bepaalde pionnen thuis laat?

Antwerp heeft de twintig namen bekendgemaakt die in aanmerking komen om zondagavond op het wedstrijdblad te staan. Eén speler die tegen Zulte Waregem nog titularis was, is nu niet bij de geselecteerden: Martin Hongla. De Kameroener werd tegen Essevee vervangen door Manuel Benson.

Opvallend genoeg maakt ook diezelfde Benson geen deel uit van de selectie. Ivan Leko stelde na de nederlaag tegen Zulte Waregem vermoeidheid vast bij bepaalde spelers. Uitkijken of de Kroaat op basis daarvan enige opmerkelijke keuzes maakt tijdens de verplaatsing naar Beveren.