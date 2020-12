Fellaini wint met Shandong Luneng de Chinese beker, eerste en meteen ook laatste trofee?

Want Fellaini veroverde met zijn team Shandong Ludeng de Chinese beker. Ze wonnen de finale met 0-2 van competitiewinnaar Juangsy Suning.

Fellaini speelde de hele wedstrijd en zorgde er mee voor dat Shandong Ludeng de wedstrijd domineerde. De eerste goal kwam op naam van Wang Tong, enkele minuten na de rust. Een kwartier voor tijd zorgde de Italiaan Graziano Pellè (oa ex-Feyenoord en Southampton) voor de 0-2.

Shandong Luneng beat Jiangsu Suning 2:0 to win the CFA cup champion. Graziano Pelle headed home to extend the lead to 2:0 in the 76'. Possibly the last goal for the Italian in China. As their foreign players have returned home, domestic double is a mission impossible for Jiangsu. pic.twitter.com/Elp0FYtSup