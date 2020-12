Anderlecht heeft twee problemen van gezamelijk 10,8 miljoen euro: twee spelers die heel diep zitten

Vincent Kompany zijn kern blaakt nog steeds niet van vertrouwen, dat is vrijdag nogmaals bewezen. Een paar jongens hebben ook een mentale klap gekregen. Michel Vlap zal bijvoorbeeld ook wel al weten waar hij aan toe is.

Vlap kreeg weer een mentale tik. Nadat hij tegen Oostende mocht starten, verdween hij weer naar de bank ten voordele van huurling Percy Tau, die bovendien nog maar net hersteld was van een spierblessure. De man die paars-wit acht miljoen euro kostte heeft nog niet kunnen overtuigen dit seizoen en Kompany heeft blijkbaar zijn vertrouwen ook verloren.

Toen Tau gewisseld moest worden, werd Antoine Colassin, die sinds begin augustus niet meer in beeld was geweest, geroepen om hem te vervangen. Voor de Nederlander dus geen makkelijke situatie. Zeker ook gezien de manier waarop hij er mee omgaat, want hij loopt al maanden ongelukkig rond op training.

Wat met Bundu?

En de sportieve leiding heeft nog meer problemen naast wat ze straks met Vlap moeten aanvangen. Er is ook nog Mustapha Bundu, die Anderlecht gisteren een punt kostte. Bundu is de recordaankoop van deze zomer, maar lijkt amper progressie te maken.

Kompany benadrukte al meerdere keren dat hij uit een zwakkere competitie (de Deense) komt, maar hij behoort steevast tot de zwakkeren. Aanvallend heeft hij nog niets kunnen bijdragen en verdedigend is het een ramp. En 't is niet zo dat Anderlecht 2,8 miljoen euro zomaar in de vuilbak kan smijten. Bundu pikt de aanwijzingen amper op en is tactisch weinig geschoold.

Kompany wou gisteren niet met de vinger wijzen naar de Sierra Leonese aanvaller, maar het was duidelijk dat hij niet gelukkig was. "Ik ga na de wedstrijd geen individueel proces maken", zei hij nog. Maar hier gaat natuurlijk wel even over gesproken worden.