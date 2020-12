Swinnen looft De Camargo en verdedigt mentaliteit spelers: "Kan zeggen dat dit fantastische groep is om mee te werken"

Ook in Leuven zal Sven Swinnen nog op de bank zitten als interim-trainer van KV Mechelen, door de gekende omstandigheden. Het zou natuurlijk super zijn voor hem als hij met de drie punten weer naar Mechelen kan terugkeren. Alvast één voordeel: deze keer kan hij op De Camargo als speler rekenen.

"Ondanks zijn leeftijd herstelt hij vlot van blessures", stelt Swinnen vast op zijn persbabbel. "Het is super om Igor als persoonlijkheid in de groep te hebben." Donderdag zat De Camargo nog naast Swinnen op de bank als T2. "Hij heeft pakken ervaring en zit ook in mijn trainingscursus. We hebben al heel wat gesprekken gevoerd over voetbal. Hij heeft de rol van T2 heel goed ingevuld, maar is natuurlijk nog speler."

Knap werk van op afstand

Plots de functie van hoofdtrainer moeten overnemen, dat had Swinnen zelf natuurlijk ook niet verwacht. Al heeft hij niet echt te kampen met aanpassingsproblemen. "Ik heb twee jaar met deze staf samengewerkt. Dan weet je wel hoe we spelen en wat de principes zijn. Knap hoe ze werken van op afstand. Doe het maar."

De omstandigheden zijn wel niet ideaal. Eerder deze week vroegen de supporters in een open brief nog om een betere mentalitieit tegen de 'kleinere ploegen'. "Het is logisch dat de fans zich vragen stellen en ze moeten hun mening kunnen uiten. Al kan je van de spelers niet zeggen dat ze een slechte mentaliteit tonen. Ze doen er alles aan om het tij te keren. Ik kan in eer en weten zeggen dat dit een fantastische groep is om mee te werken."