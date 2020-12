🎥 Krépin Diatta gaat grandioos de mist in bij een inworp

Krépin Diatta zorgde zondagmiddag voor hilariteit tijdens het beladen duel tussen Club Brugge en KAA Gent. Hij ging volledig de mist in tijdens een inworp.

Krépin Diatta heeft veel kwaliteiten, maar inwerpen kan hij toch maar best niet onderstrepen op zijn cv. De Senegalees stond zo'n halve meter in het veld toen hij de bal weer in het spel wou brengen.

🙈 | Heb je ooit al zo'n foute inworp gezien op het hoogste niveau? 😂#CLUGNT pic.twitter.com/hFs4cqojAv — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 20, 2020

