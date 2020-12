Moet Club wel een nieuwe spits halen? "Met zijn kwaliteiten kan hij zich perfect aanpassen"

Philippe Clement gaf het al aan: hij wil tijdens de wintermercato een nieuwe spits. David Okereke en Michal Krmencik volstaan niet. Al doet de 19-jarige Charles De Ketelaere het daar wel goed. Moet Club dan wel inzetten op een nieuwe spits?

De Ketelaere doet het heel goed als nummer 9, dat ziet ook Sven Vermant. "Charles heeft het profiel om bij Club diep in de spits te kunnen blijven staan”, zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. “Hij is groot, balvast en kan met een man in zijn rug spelen. Zowel op techniek als op loopsnelheid kan hij een tegenstander voorbij. Hij beschikt over een goeie versnelling en over een goeie dueltechniek. Zie hoe hij tegen Antwerp in het duel waarop Gelin rood pakt zijn lichaam plaatst, van hem wegdraait en zo alleen voor doel komt te staan."

"Hij kan tussen de lijnen spelen, diep lopen, combineren, infiltreren en uitstekend op doel trappen. Charles is dus ook cognitief heel goed ontwikkeld: hij herkent situaties, hij ziet het, bezit de spelintelligentie om de juiste keuzes te maken, zowel in offensief als in defensief opzicht, en hij behoudt het overzicht om de bal af te geven aan een ploegmaat die beter geplaatst is. Daarom kan hij andere posities goed inschatten en zich eraan aanpassen, door zijn intelligentie en zijn leervermogen en uiteraard ook door zijn technisch vermogen."

Moet er dan een versterking komen? “Als topclub heb je nood aan meer dan één diepe spits van het hoogste niveau, maar alles hangt af van wat er op de transfermarkt beschikbaar én haalbaar is."