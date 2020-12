'Club Brugge is héél geïnteresseerd in smaakmaker van Antwerp, maar Mannaert onderneemt zelfs geen actie'

Antwerp FC heeft met Martin Hongla goud in handen. Club Brugge is geïnteresseerd in de middenvelder, maar Vincent Mannaert doet zelfs geen moeite om naar Luciano D'Onofrio te bellen.

Martin Hongla is geen spek naar Belgische bek. De 22-jarige Kameroener is bij Antwerp FC helemaal ontbolsterd onder Ivan Leko. Club Brugge heeft concrete interesse, maar onderneemt géén actie. Daar zijn twee redenen voor. Om te beginnen is het prijskaartje zelfs voor het goedboerende blauw-zwart te hoog. De Great Old betaalde zelf amper anderhalf miljoen euro voor Hongla, maar ondertussen is zijn marktwaarde een veelvoud van die prijs. Meer zelfs: in makelaarskringen is het ondertussen duidelijk dat de éénvoudig Kameroens international komende zomer een transfer zal maken naar één van de grote competities. En het zal voor een bedrag zijn dat hoger ligt dan tien miljoen euro. Kan Club Brugge dat bedrag dan niet betalen? Toch wel, maar… Vincent Mannaert weet goed genoeg dat Antwerp niet van plan is om een rivaal te versterken. En dan is er nog de persoonlijke vete tussen Paul Gheysen en Bart Verhaeghe. Persoonlijke vete Hops, daar is reden twee. Gheysen zal er zijn hand niet voor omdraaien om de vraagprijs in het geval van de Belgische landskampioen maal twee of drie te doen. Gewoon omdat het kan. En dus onderneemt Club Brugge maar geen actie…