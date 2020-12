En of hij gemist werd: "Ik hou van Olivier Deschacht en door zijn blessure nu nog meer fan geworden"

Zulte Waregem ging in eigen huis onderuit tegen STVV: 0-2. De verdediging stond bijwijlen opnieuw te schutteren. Ene Olivier Deschacht werd duidelijk node gemist, zag ook coach Francky Dury met lede ogen aan.

"Bianda? De jeugd gaat fouten maken, maar ik begrijp nog altijd niet dat het licht uitging toen er echt geen reden toe was. Het gaat niet zozeer over de rode kaart dan zelfs, maar over zijn positionering bij de 0-1", aldus Dury.

Nog meer fan

Ook hij zag zijn centrale verdediger meermaals in de fout gaan. "Misschien heeft dat ook met een gevoel te maken, of met coaching. We misten dus zeker Olivier Deschacht wel, want hij zorgt voor organisatie, routine en ervaring."

"Ik hou van Olli en vandaag is gebleken waarom hij altijd moet spelen", ging Dury verder met zijn lofrede op de ervaren verdediger, die met een rugblessure ontbrak. "Nu hij niet speelde, ben ik eigenlijk nog meer fan geworden van hem."