Top&Flop Genk herfstkampioen, Gent zet achtervolging in en sterke staartploegen vs Deli, Anderlecht en niet zo groen gras

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP In Hein we trust (tris) De trein van AA Gent lijkt helemaal vertrokken stilaan. De Buffalo's doen het prima, de flankverdedigers gaan heel hoog mee en doen bijzonder veel loopwerk, er is hoge pressing en heel veel vertrouwen bij de spelers. De mentaliteit is er al, de kwaliteit komt er bijwijlen ook al uit. Ze zijn er nog niet, maar voor het eerst dit seizoen heb je echt het gevoel dat deze Buffalo's op weg zijn naar iets en met een project bezig zijn. Het werd ook wel tijd natuurlijk ... Degradatiekandidaten? Het wordt stilaan een erg leuke degradatiestrijd, want de staartploegen blijven maar punten pakken. KV Mechelen bewees op bezoek bij OH Leuven dat het eigenlijk geen degradatiekandidaat zou mogen of moeten zijn. Maar: ook Moeskroen en STVV wonnen hun wedstrijd dit weekend en zo blijft het bijzonder spannend onderaan. Vijf ploegen binnen een punt, met de rode lantaarn daar ook maar drie punten onder: het gaat nog knokken worden, zoveel is duidelijk. Herfstkampioen Club Brugge leek op weg naar de herfsttitel, maar het is uiteindelijk KRC Genk dat die prijs mag in de kast steken. Neen, veel ben je er niet meer mee anno 2020, maar toch. Het toont dat de Limburgers een goede reeks hebben neergezet en met vertrouwen richting 2021 mogen kijken. Ook op speeldag 17 heersten ze opnieuw als vanouds, de nederlaag in Anderlecht is alweer vergeten. FLOP Te vroeg victorie gekraaid? Hebben we wat betreft Anderlecht te vroeg victorie gekraaid? Wat ze lieten zien op het veld van Charleroi was alvast niet om aan te zien. Nauwelijks een kans, nauwelijks een bal tussen de palen en tot overmaat van ramp achterin ook nog eens gaan flateren in de slotminuten. Alweer een punt kwijt in de slotfase, het wordt ook opnieuw een item. Simon Deli Heeft iemand de echte Simon Deli van vorig jaar recent nog gezien? Tegen AA Gent stond hij opnieuw bijzonder nonchalant in zijn tuin te wandelen. Op het kwartier had Yaremchuk dat moeten afstraffen, in de tweede helft stond hij ook te slapen en zo klapte de buitenspelval niet open, Ricca duwde uiteindelijk in eigen doel. Gras niet altijs groen Het gras is niet altijd groener aan de overkant, maar blijkbaar hebben ook diverse grasmatten echt te lijden gehad door de coronatijden. Jan Breydel ziet er niet al te goed uit, het Regenboogstadion is helemaal een akker geworden. En het seizoen is nog maar halfweg ...