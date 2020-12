Zelfs na zijn dood kent Pluisje geen rust: 'Rechter oordeelt dat lichaam kan worden opgegraven voor DNA-onderzoek'

Diego Maradona is vlak na zijn dood begraven in een familiegraf. Aanvankelijk koos de familie ervoor om het lichaam van de Argentijn te cremeren. Maar dat werd door een rechtbank verboden.

De Argentijnse rechter verwacht namelijk dat het lichaam van Diego Maradona in de nabije toekomst zal moeten opgegraven worden om een DNA-test uit te voeren. Zelfs na zijn dood kent Pluisje geen rust.

Maradona heeft officieel vijf kinderen: vier in eigen land en eentje in Italië. Die kinderen zijn ook erkend door de voormalige voetbalster, maar sinds zijn dood zijn er nog mensen die een graantje willen meepikken van de erfenis.

Proces

Maar liefst zes anderen beweren dat de Argentijn hun biologische vader is. Een juridisch proces moet uitmaken of dat ook klopt. De advocaat van Maradona liet al weten dat er DNA-monsters zijn afgenomen voor zijn dood, maar toch is cremeren verboden.