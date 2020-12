De kans dat Club Brugge-Eupen doorgaat is bijzonder klein: nog steeds enorm veel spelers positief bij Oostkantonners

De kans dat Eupen zaterdag kan afzakken naar Jan Breydel wordt steeds kleiner. Na de nieuwe testen zijn er nog steeds 14 positieve spelers.

Eupen kreeg dus slecht nieuws na de laatste testen. Morgen wordt er opnieuw getest, maar als het aantal gevallen niet onder de zeven duikt, lijkt de kans groot dat de club opnieuw uitstel gaat vragen.

Zo wordt het wel bijzonder moeilijk voor de Oostkantonners, want hun schema in januari is al moordend. Als er nog ergens een match tussengezet moet worden, kan dat een probleem vormen.