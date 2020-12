Waasland-Beveren voelt opnieuw de hete adem van andere clubs in de nek: "Alles komt zeer dicht bij elkaar"

Waasland-Beveren was de laatste weken uitstekend op dreef in de Jupiler Pro League, maar na twee nederlagen op rij staan ze nu op de vijftiende plaats met vier punten meer dan hekkensluiter STVV.

Volgens Nicky Hayen was er nooit sprake van rust binnen de ploeg. "Er wordt heel veel haasje over gesprongen. Het is nooit rustig geweest bij ons, maar ook bij andere clubs zijn aan het zweten. Alles komt zeer dicht bij elkaar", vertelde Hayen op de persconferentie.

"De logica is al lang ver weg in de competitie en die lijn wordt doorgetrokken. We moeten nu terug vanop nul starten. De spelers leefden niet boven hun stand en we komen er wel uit", aldus de trainer van Waasland-Beveren.