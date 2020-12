Opmerkelijke move - ex-Bruggelingen worden samen bondscoach van hun land: "Normaal gezien dinsdag afgerond"

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het bijna officieel. We hebben opnieuw een bondscoach die woonachtig is in België. Hij gaat samen met een coryfee van zijn land aan de slag voor een leuke job.

Arnar Vidarsson wordt de nieuwe bondscoach van IJsland. Tot op heden was hij de beloftencoach van zijn land, nu zal hij de honneurs bij de A-ploeg gaan waarnemen. Hij zal dat doen samen met Eidur Gudjohnsen, die we nog kennen van bij Club Brugge onder meer. Dinsdag afgerond Het was Vidarsson zelf die het nieuws in Extra Time wereldkundig maakte: “Het is nog niet getekend, dus het is altijd afwachten. Maar normaal gezien is het dinsdag afgerond”, aldus de nieuwe bondscoach. “In principe heb ik voor de laatste keer kunnen zeggen dat ik beloftencoach ben. Als er een persconferentie over komt, zal het via teams of zoom zijn. Het wordt in co-opdracht met Eidur Gudjohnsen.”