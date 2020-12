'Spel opnieuw op de wagen: Belgische topclubs mogen dromen van kampioenenmaker Club Brugge'

Krijgen we de terugkeer van een gewezen sterkhouder van Club Brugge op de Belgische voetbalvelden? Het zou zomaar kunnen, want de interesse is er alvast. En hij staat er zelf ook voor open ...

Abdoulaye Diaby speelde bij Moeskroen en Club Brugge, alvorens naar Sporting Clube de Portugal te trekken. Een uitleenbeurt richting Turkije volgde, afgelopen zomer trok hij dan naar het Spaanse Getafe. Daar komt hij niet echt tot spelen toe. Wie haalt hem binnen? En dus lijkt een terugkeer naar België zeker een optie, weet Het Laatste Nieuws. De Jupiler Pro League is een "interessante competitie voor Abdou", klinkt het in de entourage. Afgelopen zomer waren met Anderlecht én Antwerp twee Belgische topclubs geïnteresseerd in de 29-jarige aanvaller. Ook Standard kan versterking voorin zeker gebruiken, benieuwd of en wie hem zal binnen lepelen.