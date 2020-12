Het is wachten op officieel bericht, maar zelfs de zaakwaarnemer van Bos Dost ontkent transfer naar Club Brugge niét

Bas Dost wordt de nieuwe spits van Club Brugge. De deal is nog niet officieel, maar we kunnen bevestigen dat alles rond is. Zelfs de zaakwaarnemer van de Nederlander doet geen moeite om het te ontkennen.

Club Brugge heeft een persoonlijk akkoord met Bas Dost, maar de onderhandelingen met Eintracht Frankfurt zijn nog lopende. Al gaat het om de laatste punten en komma’s die op de juiste plaats op papier worden gezet. Ook de zaakwaarnemer van de Nederlander windt er geen doekjes om. “Ik ga natuurlijk geen commentaar geven op de huidige geruchten”, aldus Gunther Neuhaus bij Bild. “Maar ik ga de transfer niet ontkennen.”

Lees ook... Club Brugge krikt efficiëntie vooraan op en haalt Nederlandse spits binnen