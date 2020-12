'Dimata heeft het mentaal lastig en mist gretigheid'

Ook aan het einde van het jaar 2020 moet Anderlecht zich zorgen maken over Landry Dimata. De 23-jarige aanvaller zit de laatste weken niet in de selectie bij RSCA. Nochtans is het niet te wijten aan zijn knie momenteel. Maar waar aan dan wel?

Dimata heeft al meer dan zijn deel blessureleed gehad de laatste jaren. Dat is het probleem momenteel niet. Volgens La Dernière Heure en Het Nieuwsblad speelt dat zich eerder af tussen de oren: Dimata zou het mentaal lastig hebben. Dat zou ook de reden zijn waarom Kompany hem de voorbije weken niet opnam in zijn wedstrijdkern. Landry Dimata zou zich heel graag opnieuw belangrijk willen voelen. Een basisplaats zit er echter niet meteen in bij paars-wit, want aan de positie van Lukas Nmecha hoeft niet getwijfeld te worden. Daarnaast is er nog de concurrentie van Dauda en Colassin. Oplapwerk Dat zou ook het gemoed van Dimata aantasten. Naar verluidt toonde hij in oefenduels en op training niet voldoende honger om zich te bewijzen. Er ligt dus mentaal oplapwerk op de plank.