Dury beseft: "Moraal van het verhaal: we moeten opnieuw beginnen" en "Zal harken worden tot het einde"

Zulte Waregem leek met een goede reeks en een knappe zege bij Antwerp op weg naar veilige oorden en de weg naar boven, maar de pijnlijke nederlaag tegen STVV heeft de voeten weer stevig op de begane vloer gezet.

Door de nederlaag tegen STVV zijn de Kanaries tot op vier punten gekomen. "Dit is een wedstrijd die ons veel pijn doet. Tegen STVV en Cercle Brugge wilden we de uitmatchen omzetten in goede resultaten thuis", aldus Francky Dury.

"Moraal van het verhaal: we moeten opnieuw beginnen. Het zal harken blijven tot het einde van het seizoen. We moeten echt punten gaan pakken, ook thuis. De oplossing is een keer winnen, zodat we vergeten op welk veld we spelen."

Spoeling dun

"We hebben veel geblesseerden, dat klopt. En ze worden allemaal gemist. Maar we moeten erdoor: de spoeling is dun en zal dun blijven tot het einde van het seizoen."

Ook Jelle Vossen is duidelijk: "Tegen de grote ploegen gaat het niet slecht dit seizoen, maar tegen de rechtstreekse concurrenten gaat het niet goed momenteel. We weten wat ons te doen staat tegen Cercle Brugge."